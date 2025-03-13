Путин: иностранные наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией

Президент Владимир Путин заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года. Об этом он сообщил во время совещания на одном из командных пунктов в Курской области. Он отметил, что необходимо гуманно относиться ко всем пленным.

«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными»,— сказал глава государства (цитата по сайту Кремля).

Женевская конвенция 1949 года — международный договор, устанавливающий правила гуманного обращения с военнопленными, ранеными и гражданскими лицами во время вооруженных конфликтов. Подписавшие ее страны обязаны соблюдать установленные нормы, включая запрет на пытки, унижения и несправедливые судебные процессы.

Он также заявил, что Россия будет относиться к пленным военнослужащим ВСУ как к террористам. Президент пояснил, что «люди, которые находятся на территории Курской области», совершают преступления против мирного населения и противодействуют ВС России и правоохранительным органам.

Сегодня, 13 марта, Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения в нее ВСУ в августе 2024 года. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Господин Герасимов рассказал президенту об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по пустой трубе магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород. Операция, отметил Валерий Герасимов, застала ВСУ врасплох.

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