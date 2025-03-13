«Роскосмосу» недокладывали каучука

Как стало известно “Ъ”, суд в Воронеже завершил рассмотрение уголовного дела о хищении бюджетных средств при модернизации местного производства каучуков специального назначения для «Роскосмоса» стоимостью более 200 млн руб. Бывший директор филиала санкт-петербургского Научно-исследовательского института синтетического каучука им. академика С. В. Лебедева (НИИСК) Евгений Блинов получил семь с половиной лет общего режима, а предприниматель Валентин Казаков — чуть более трех с половиной лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Левобережный райсуд Воронежа признал бывшего директора местного филиала санкт-петербургского НИИСК Евгения Блинова и экс-руководителя строительной компании «Союзкомплект» Валентина Казакова виновными в мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали “Ъ” в суде, господину Блинову назначено семь лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., а господину Казакову — три года и семь месяцев со штрафом в 500 тыс. руб. Осужденным запрещено в течение четырех и трех лет соответственно заниматься организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Уголовное дело против Евгения Блинова и Валентина Казакова рассматривалось в суде с осени 2022 года. Расследование преступления вело местное управление МВД на основании материалов УФСБ. В основу дела легли обстоятельства реализации проекта модернизации площадки производства каучуков в Воронеже на улице Менделеева. Заказчиком выступала госкорпорация «Роскосмос». Компания «Союзкомплект» по результатам конкурса в 2016 году получила право на выполнение работ общей стоимостью более 200 млн руб.

По версии следствия, при исполнении контракта подрядчик не поставил предусмотренное контрактом оборудование на 32 млн руб., а также не выполнил в нужном объеме работы по его пусконаладке. Как установлено в суде, в итоге «Роскосмосу» был нанесен ущерб в 33,6 млн руб. В пользу госкомпании с осужденных солидарно взыскано почти 30 млн руб.

Евгений Блинов выслушал приговор, находясь под стражей. В СИЗО его отправили в начале года. “Ъ” рассказывал, что подсудимый проходил лечение в Санкт-Петербурге и из-за пропуска нескольких заседаний был заочно заключен под стражу. После возврата в Воронеж господина Блинова отправили в изолятор. Свободы его лишили не впервые. В 2022 году фигурант получил два года колонии за растрату и злоупотребления (ст. 160 и 285 УК РФ). Тогда Левобережный суд признал, что директор филиала в 2013–2019 годах начислил почти 2 млн руб. зарплат, премий и иных выплат своей дочери и трем лицам, которые фактически свои служебные обязанности по заключенным трудовым договорам не исполняли. К моменту ареста это наказание истекло. В свою очередь, бывший глава «Союзкомплекта» Валентин Казаков был освобожден от реального лишения свободы, так как в срок отбывания ему зачли время, которое он провел под домашним арестом во время расследования и рассмотрения дела.

Адвокат Евгения Блинова Ирина Варлыгина не смогла прокомментировать “Ъ” приговор, сославшись на то, что участвует в судебном заседании. Собеседники в окружении бывшего директора филиала предполагают, что приговор будет обжалован.

Сергей Толмачев, Воронеж