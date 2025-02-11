Долечился до ареста

Как стало известно «Ъ», суд в Воронеже заключил под стражу бывшего директора местного филиала петербургского Научно-исследовательского института синтетического каучука им. академика С. В. Лебедева (НИИСК) Евгения Блинова. Его судят по обвинению в хищении средств при модернизации производства каучуков специального назначения для «Роскосмоса». В конце прошлого года он пропустил несколько заседаний из-за лечения в частной клинике в Санкт-Петербурге, после чего его сначала арестовали заочно, а потом задержали и отправили в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Левобережный райсуд Воронежа ужесточил меру пресечения бывшему директору местного филиала санкт-петербургского НИИСК Евгению Блинову. После пропуска нескольких заседаний в декабре прошлого года его объявили в розыск и арестовали заочно. Как рассказали «Ъ» в суде, на одном из последних заседаний он был заключен под стражу. На заседание в среду, 12 февраля, его доставят уже под конвоем.

Бывшего директора института и второго фигуранта — экс-руководителя местной строительной компании «Союзкомплект» Валентина Казакова — судят в Левобережном райсуде с осени 2022 года. Им вменяется мошенничество в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено воронежским управлением МВД на основании материалов УФСБ. В его основу легли обстоятельства реализации проекта модернизации площадки производства каучуков в Воронеже на улице Менделеева. Заказчиком выступала госкорпорация «Роскосмос». По результатам конкурса, «Союзкомплект» получил право в 2016 году произвести техническое перевооружение опытного производства синтетических каучуков специального назначения со всей необходимой инфраструктурой. Стоимость работ составила более 200 млн руб.

Как считает следствие, подрядчик не поставил предусмотренное контрактом оборудование на 32 млн руб., а также не выполнил в нужном объеме работы по его пусконаладке.

В частности, как считает следствие, в проектную документацию были внесены изменения, согласно которым в сметах заменили некоторую аппаратуру, в том числе несколько емкостей. Эти и другие изменения утвердило руководство петербургского НИИСК, которое, как считает следствие, было не в курсе нарушений. В самом институте позже посчитали, что с учетом нарушений и штрафов подрядчик должен более 100 млн руб.

Как рассказали «Ъ» источники, знакомые с ходом рассмотрения дела, к нынешнему дню сторона обвинения предоставила все доказательства своей версии. В последнее время суд изучает аргументы защиты. В начале зимы несколько заседаний отложили из-за неявки Евгения Блинова. Первый раз он не пришел в суд 4 декабря. Тогда его защитник Ирина Варлыгина предоставила выписку, согласно которой ее доверитель накануне посетил невролога в частной клинике «XXI век» в Санкт-Петербурге, после чего ему на неделю открыли больничный. Впрочем, на следующее заседание 23 декабря Евгений Блинов также не явился. Адвокат объяснила это тем, что за три дня до этого его поместили в тот же медицинский центр с тем же диагнозом, с которым он ранее лечился амбулаторно.

Получив документы от медицинского центра, суд посчитал, что Евгений Блинов нарушил действующие в его отношении запреты и пропустил заседания без уважительных причин, чем умышленно затянул процесс.

В медицинской справке не указали, что он имеет какие-либо ограничения по здоровью для явки в суд, а его личный телефон был постоянно выключен.

Защита не согласилась с арестом Евгения Блинова. В жалобе на решение суда адвокат Ирина Варлыгина указала, что решение о его заключении под стражу было принято без объявления в международный или межгосударственный розыск, как того требует закон. По мнению защитника, судье было достоверно известно местонахождение подсудимого, из-за чего рассмотрение следовало просто отложить, а не заключать подсудимого под стражу. Воронежский облсуд, впрочем, в конце прошлой недели отклонил ее жалобу, оставив арест Евгения Блинова в силе. Адвокат Ирина Варлыгина заявила «Ъ», что ее доверитель не скрывался и самостоятельно прибыл в суд, откуда конвой забрал его в СИЗО. Решение об аресте она планирует обжаловать в кассации.

Евгений Блинов попал под стражу не в первый раз. В конце 2022 года Левобережный райсуд осудил его на два года за растрату и злоупотребления (ст. 160 и 285 УК РФ). Суд признал, что директор филиала в 2013–2019 годах начислил почти 2 млн руб. зарплат, премий и иных выплат своей дочери и трем лицам, которые фактически свои служебные обязанности по заключенным трудовым договорам не исполняли. На настоящий момент срок назначенного ему наказания истек. По сведениям «Ъ», Евгений Блинов находился под запретом определенных действий с середины 2023 года.

Сергей Толмачев, Воронеж