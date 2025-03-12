Путин заслушал доклад Герасимова о ситуации в Курской области. Главное

Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент России провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Также он заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Валерий Герасимов

Более 86% от занятой ВСУ площади освобождено в Курской области.

На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники.

В Курской области в плен взяты более 400 военных ВСУ.

Киев хотел использовать Курскую область, как разменную монету.

ВСУ потеряли в курском приграничье более 67 тыс. человек, свыше 7 тыс. единиц техники.

Киев хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть сюда российские силы с Донбасса, но эти планы провалились.

Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта и 259 кв. км территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Операция по проходу ВС РФ по трубе к Судже стала неожиданностью для ВСУ.

В операции с проходом по трубе в Судже участвовали более 600 военных, особенно отличились «Ветераны», «Ахмат», 11-я бригада и 30-й полк.

Российские военные в ряде мест пересекли границу и вошли в Сумскую область Украины.

Украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

Задача разгрома ВСУ в Курской области и выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки.

Владимир Путин