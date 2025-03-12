Герасимов рассказал Путину об операции «Поток» по освобождению Суджи

Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов рассказал президенту Владимиру Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по пустой трубе магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород. Операция, заявил господин, застала ВСУ врасплох.

«Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины»,— сказал Валерий Герасимов президенту на совещании в пункте управления курской группировкой войск. Он добавил, что операция способствовала свертыванию обороны ВСУ и развитию наступления российских войск в Курской области.

Сегодня, 12 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры из трубы газовой магистрали, по которой перемещались российские военнослужащие. Он заявил, что эта атака «вошла в историю как одна из самых смелых и эффективных» операций ВС России. Накануне американский Forbes сообщил, что бойцам ВСУ удалось покинуть Курскую область, избежав окружения.

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. Сегодня в сети появились кадры беспрепятственного перемещения российских военнослужащих по центральной площади города. Официально об освобождении не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей.

Подробнее о боях в регионе — в материале «Ъ» «Суджа возвращается в Россию».