В Петербурге завершили ремонт 3,5 км трубопровода в квартале Озеро Долгое

АО «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» завершило проект по обновлению 3,5 км трубопровода в квартале 27А Озеро Долгое, сообщает пресс-служба Смольного 12 марта. Объект расположен в границах улиц Шаврова, Долгоозерной, проспектов Авиаконструкторов и Комендантского.

Новая теплосеть оснащена системой оперативного дистанционного контроля, сигнализирующей о возможных дефектах и давая теплоэнергетикам возможность предотвращать их развитие на ранней стадии. После восстановления трубопровода повысилась надежность теплоснабжения 25 зданий: 17 жилых домов, два детских учреждения и две школы. В зоне реконструкции живет 13 тыс. человек.

Во время ремонта заменили оборудование, которое защищает теплосеть от вибрационных нагрузок и компенсирует деформацию. Также использовали современные стальные трубы в пенополиуретановой изоляции, позволяющие снизить теплопотери, увеличить срок службы и защитить их от влаги и коррозии.

На данный момент строительно-монтажные работы завершены, временную тепловую сеть демонтировали. Благоустройство в квартале будет полностью восстановлено в агротехнический период.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что энергетики «ТЭК СПб» начали реконструкцию Симоновской тепломагистрали. Отмечается, что за последние несколько лет на магистрали произошло шесть технологических нарушений.

Кирилл Бевзюк