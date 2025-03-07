Энергетики «ТЭК СПб» начали реконструкцию Симоновской тепломагистрали

Специалисты «ТЭК СПб» приступили к обновлению участка тепломагистрали по улице Симонова от Суздальского проспекта до проспекта Просвещения с вводом в квартал 5 Шувалово-Озерки, сообщает пресс-служба Смольного 7 марта. Реконструкции подлежат более 2 км трубопроводов, от которых зависит теплоснабжение 140 зданий, в том числе 14 детсадов и девяти школ.

Отмечается, что за последние несколько лет на магистрали произошло шесть технологических нарушений. Ненадежную сеть заменят новыми стальными трубопроводами, их по новым требованиям безопасности уложат в монолитные железобетонные каналы. В настоящее время на объекте уже смонтировали 1,2 км временных теплосетей — 42,5% от запланированного объема.

Временные конструкции позволят обеспечить жителей района теплом и горячей водой на весь период реконструкции. Сейчас ведутся земляные работы, демонтируются старые трубопроводы. Работы планируют завершить в октябре 2027 года. Проект обеспечит комфорт в домах 40,5 тыс. петербуржцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к обновлению тепломагистрали «Рылеевская» в историческом центре города.

Андрей Маркелов