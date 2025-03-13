Углеродные сокращения выходят на рынок

Сахалинский эксперимент по квотированию выбросов парниковых газов вышел на стадию практической реализации. Первое промышленное предприятие региона смогло уложиться в установленную для него квоту на выбросы на 2024 год: в Реестре углеродных единиц на счетах «Сахалинэнерго» зарегистрированы первые 684 единицы выполнения квот, соответствующие неиспользованным тоннам разрешенных выбросов СО2-эквивалента. До 30 июня все 35 участников эксперимента должны представить Минэкономики результаты своей «климатической работы» и начать продавать или покупать единицы сокращений. После обкатки модель предполагается распространить на другие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модель углеродного регулирования на Сахалине перешла в фазу, позволяющую компаниям торговать друг с другом незагрязненным воздухом для выполнения квот на выбросы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Модель углеродного регулирования на Сахалине перешла в фазу, позволяющую компаниям торговать друг с другом незагрязненным воздухом для выполнения квот на выбросы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках Сахалинского климатического эксперимента первое промпредприятие выполнило установленную для него квоту выбросов парниковых газов на 2024 год — выпущенные благодаря этому единицы выполнения квот зарегистрированы в Реестре углеродных единиц Минэкономики. Как сообщили “Ъ” в министерстве, на счету ПАО «Сахалинэнерго» группы «РусГидро» появились 684 единицы (эквивалент 684 тонн СО2).

Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов начался на Сахалине 1 сентября 2022 года. Он предполагает достижение на территории региона углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года и создание механизма квотирования парниковых газов (см. “Ъ” от 6 марта 2022 года). В эксперименте участвуют 35 компаний, которые формируют расширенную углеродную отчетность. На ее основе установлены квоты — целевые объемы выбросов. За 2024–2025 годы компании должны будут в совокупности сократить выбросы парниковых газов почти на 160 тыс. тонн СО2-эквивалента. За превышение квот предусмотрена плата. Если же предельный объем не достигнут, начисляются единицы выполнения квот (одна «сэкономленная» тонна CO2 равна одной такой единице). Их предприятия смогут продать или учитывать для «погашения» будущих выбросов. В ближайшие месяцы эмитировать единицы выполнения квот (всего 2,1 млн тонн СО2-эквивалента) либо платить за их несоблюдение начнут и другие участники эксперимента: до 30 июня они должны представить верифицированные цифры выбросов.

Как заявил “Ъ” глава Минэкономики Максим Решетников, при реализации госполитики в рамках климатической повестки министерство отрабатывает различные инструменты регулирования. В их числе «не только квотирование выбросов парниковых газов, но и верификация углеродной отчетности, инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов на региональном уровне, использование комплексного подхода к достижению углеродной нейтральности на уровне региона». Выпуск первых единиц выполнения квот «открывает новый этап реализации эксперимента, связанный с использованием рыночных стимулов по сокращению выбросов»,— подчеркнул министр. Минэкономики «внимательно отслеживает эффективность эксперимента «с точки зрения их последующего внедрения и распространения в рамках углеродного регулирования на постоянной основе». «Необходимо выдержать баланс между интересами бизнеса, государства и заботой о природе»,— подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Отметим, ранее господин Решетников на Климатическом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей называл эксперимент «жестким вариантом климатического регулирования», с которым власти спешить не будут (см. “Ъ” от 17 февраля 2025 года). Однако с учетом того, что для «пилота» выбран Сахалин, где из-за отсутствия значительного количества промышленных предприятий спрос на углеродные единицы вряд ли будет значительным, в интересах Минэкономики масштабировать эксперимент. Создание внутреннего рынка углеродных единиц может стать одним из механизмов увязки внутренней и внешней климатической повестки и даст доступ РФ к международным «климатическим» рынкам. Для этого, напомним, Минэкономики передаются полномочия «главного переговорщика» от России в рамках климатической повестки ООН и Парижского соглашения (см. “Ъ” от 10 марта).

Анна Королева