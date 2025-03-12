Инфляция в США в феврале замедлилась до 2,8%

Индекс потребительских цен в США по итогам февраля вырос на 2,8% в годовом выражении и на 0,2% — в сравнении с прошлым месяцем. Такие данные сегодня, 12 марта, опубликовало Министерство труда США.

Темпы инфляции немного замедлились в сравнении с январем, когда цены выросли на 3% в годовом выражении. Инфляция также оказалась чуть ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Dow Jones: 2,9%. Почти все основные американские индексы несколько выросли после публикации этих данных: NASDAQ — более чем на 1%, S&P 500 — на 0,4%, только Dow Jones снизился на 0,4%.

Многие аналитики отмечают, что хотя сейчас темпы инфляции и замедлились, они, скорее всего, вырастут после того, как на американскую экономику начнут воздействовать введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины. «Это хорошие новости, но я думаю, их не стоит переоценивать. В феврале только вступили в действие тарифы в отношении Китая, и, может быть, данные пока еще не отражают этого»,— считает старший экономист по США компании Oxford Economics Райан Свит. Том Порчелли, старший экономист PGIM Fixed Income, также отметил, что облегчение инвесторов от результатов по инфляции может оказаться кратковременным, учитывая возможное влияние пошлин в дальнейшем.

О том, как новые пошлины Дональда Трампа могут навредить экономике США, «Ъ» писал в материале «Торговая война с собой и миром».

Яна Рождественская