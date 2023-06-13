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Коммерсантъ FM
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Саудовская Аравия готовит новые инвестиции в игровую индустрию

Сумма сделок уже превысила $8 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии готовит новые сделки в игровой индустрии в рамках государственной стратегии по диверсификации экономики страны. За последние полтора года на инвестиции в киберспорт Саудовская Аравия потратила уже $8 млрд, а всего на эти цели власти выделили почти $40 млрд.

Фото: Amr Nabil / AP

Фото: Amr Nabil / AP

Власти Саудовской Аравии намерены активизировать усилия по диверсификации экономики страны, готовя новые инвестиции в мировую индустрию киберспорта. По данным Financial Times, которая ссылается на неназванные источники, осведомленные с планами властей, специально созданное подразделение саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) под названием Savvy Games Group планирует новые сделки по покупке гейминговых компаний или долей в них.

За последние полтора года Savvy Games Group потратила уже более $8 млрд на такие сделки. Одной из первых стала покупка 5% акций японского разработчика игр Nintendo за $3 млрд в мае 2022 года. В июне прошлого года саудовцы инвестировали $1 млрд в шведского разработчика Embracer Group. В феврале текущего года $265 млн было вложено в китайскую компанию VSPO, которая занимается организацией киберспортивных турниров. В апреле Savvy Games купила за $4,9 млрд американского разработчика мобильных игр Scopely. Всего же, по данным ряда СМИ, Саудовская Аравия выделила на инвестиции в игровую индустрию около $38 млрд.

«Они покупают все, что могут,— заявил в интервью FT аналитик исследовательской компании Ampere Analysis Пьер Хардинг-Роллз.— Эта индустрия в стране только зарождается, поэтому им надо все создавать с нуля».

Сообщается, что к 2030 году власти страны намерены создать 39 тыс. связанных с киберспортом рабочих мест, став хабом для 250 компаний в этой индустрии. В числе планов в том числе есть расширение сотрудничества с VSPO в организации турниров. «Это очень перспективное для нас партнерство,— цитирует FT директора VSPO по международному развитию Дэнни Танга.— Саудовская Аравия очень молодая страна с активно развивающимся игровым комьюнити».

Евгений Хвостик

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