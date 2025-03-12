Египет запросил право принимать матчи чемпионата мира 2034 года

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида запросил у Международной федерации футбола (FIFA) право провести в стране ряд матчей группового этапа чемпионата мира 2034 года. Его слова приводит AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида

Фото: Boris Streubel - FIFA / FIFA / Getty Images Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида

Фото: Boris Streubel - FIFA / FIFA / Getty Images

11 декабря 2024 года Конгресс FIFA утвердил Саудовскую Аравию местом проведения чемпионата мира-2034. На генеральной ассамблее Африканской конфедерации футбола Хани Або Рида поддержал заявку Саудовской Аравии, но выразил надежду, что президент FIFA Джанни Инфантино «удостоит нас чести» выступить соорганизатором соревнования.

Египет дебютировал на чемпионате мира в 1934 году. Он стал первым участником среди африканских стран.

В 2030 году FIFA празднует столетний юбилей первого чемпионата мира, который состоялся в Монтевидео. В связи с этим некоторые матчи группового этапа будут сыграны в трех южноамериканских странах: в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Большая часть матчей пройдут в Испании, Португалии и Марокко.

Таисия Орлова