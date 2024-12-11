Голосование аплодисментами

Страны-хозяйки самых, пожалуй, противоречивых в нынешнем столетии чемпионатов мира по футболу были утверждены на Конгрессе Международной федерации футбола (FIFA) в среду. Решение органа, впрочем, стало чистой формальностью. На право принять турнир в 2030 году претендовала лишь одна заявка — та, что объединяет три континента и шесть стран (Марокко, Испанию, Португалию, Аргентину, Уругвай и Парагвай). Единственной страной, которая оказалась готова стать хозяйкой первенства 2034 года, стала Саудовская Аравия. В отсутствие других кандидатов за страны-победительницы конкурса проголосовали аплодисментами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При президенте Джанни Инфантино (справа) у FIFA сложились теплые отношения с Саудовской Аравией и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС При президенте Джанни Инфантино (справа) у FIFA сложились теплые отношения с Саудовской Аравией и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Выбор места проведения чемпионата мира по футболу — мероприятие, которое обычно проходит в торжественной обстановке. На этот раз Конгресс FIFA решил отказаться от пышной церемонии: он созвал довольно скромную онлайн-конференцию, на которой было утверждено то, что стало известно еще год назад. Ведь конкуренции в борьбе за право принять первенства 2030 и 2034 годов не было никакой. И там и там — всего по одной заявке.

На собрании были сказаны дежурные слова об «объединяющей роли футбола». Прозвучали дежурные аплодисменты, благодаря которым и были вознаграждены страны-победительницы (в отсутствие других кандидатов «выборы» проводятся именно так, а не путем голосования).

В 2030 году чемпионат мира получит сразу шесть стран-хозяек с трех разных континентов.

Основная нагрузка ляжет на Испанию, Португалию и Марокко. Присоединятся к ним три южноамериканские страны — Аргентина, Уругвай и Парагвай, в которых пройдет по одной игре. Приурочили это событие к 100-летнему юбилею первого в истории чемпионата мира, прошедшего в Монтевидео. В 1930 году уругвайцы взяли титул, аргентинцы стали вторыми.

География турнира порождает ряд проблем. Здесь и гигантские расстояния между локациями (в некоторых случаях оно превышает 10 тыс. км), и вызванные этим потенциальные проблемы с логистикой как для организаторов, так и для команд (некоторые участники не смогут избежать 12-часовых перелетов через Атлантику). Обратить внимание можно и на разницу в погодных условиях: в Южной Америке июнь и июль — самые холодные месяцы, когда температура опускается ниже 10 градусов тепла, а в Марокко, Испании и Португалии, напротив, самые жаркие. Тем не менее, лучше плана у FIFA не нашлось.

Не меньше противоречий вызывает и выбор «дома» для следующего турнира. В 2034 году чемпионат мира во второй раз за 12 лет пройдет на Ближнем Востоке. Его должна принять Саудовская Аравия — страна, потратившая на спорт свыше $6 млрд за три года с 2021-го по 2023-й. Она получила турнир без всякой конкуренции. Возможные соперники с других континентов были «устранены» заранее как раз благодаря делегированию прошлого розыгрыша представителям сразу трех континентов (FIFA запрещает принимать чемпионат мира членам одной конфедерации чаще чем раз в 12 лет). Оппоненты из Азии оказались недостаточно готовыми к конкурсу, который FIFA решила на этот раз провести в очень сжатые сроки. На прием заявок был отведен лишь месяц. Австралийцы, сначала заявившие о желании провести турнир у себя, вышли из борьбы, а глава местной федерации заявил, что ускоренный процесс подачи документов «застал их врасплох».

Газета The Guardian писала, что «саудовцы, по всей видимости, были проинформированы о плане FIFA до официального объявления и смогли подать заявку через считаные минуты после открытия приема».

Упрекали FIFA не только в этом. Были к федерации и вопросы, связанные с конфликтом интересов — в президентство Джанни Инфантино у нее сложились довольно теплые отношения с Саудовской Аравией. В 2023 году страна принимала клубный чемпионат мира по футболу, а чуть позже FIFA заключила спонсорское соглашение с саудовским государственным нефтяным гигантом Aramco, детали которого не разглашаются.

Припоминали FIFA и сомнительное положение страны в области прав человека. Отдельную порцию критики головная футбольная организация получила за то, что проложила Саудовской Аравии путь к так называемому sportswashing, то есть позволила государству использовать спортивную индустрию для улучшения имиджа.

Между тем к развитию спорта в Саудовской Аравии относятся серьезно. За него крепко взялись после принятия стратегии Vision 2030, разработанной под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В последние годы страна заняла на мировом спортивном рынке ведущие позиции: там проводится Гран-при «Формулы-1», Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), важнейшие события в боксе (в уходящем году в Эр-Рияде прошли два крупнейших боя: между тяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри и полутяжеловесами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, в обоих разыгрывалось звание абсолютного чемпиона мира).

Футбол для саудовцев имеет исключительный статус. Не зря клубы местной лиги за последние два сезона инвестировали в покупку новых игроков более $1,5 млрд и переманили суперзвезд вроде Криштиану Роналду и Карима Бензема. Не просто так на местных полях проводятся матчи суперкубков Испании и Италии.

Подчеркивают амбиции инфраструктурные проекты: к старту чемпионата мира должен быть возведен «город-небоскреб» под названием The Line («Линия»), в который будет интегрирован расположенный на высоте 350 метров футбольный стадион. Длина каждого из двух параллельных зданий должна составить 170 км, правда, по данным The Wall Street Journal, к 2030 году успеют построить только центральную секцию длиной около 2,4 км. Располагаться этот центр будет в пока не существующем «городе будущего» Неоме. Всего же матчи примут 15 стадионов, проекты большинства из которых отличаются крайне необычным дизайном.

Крупнейшая арена, King Salman International Stadium в Эр-Рияде, сможет вмещать более 92 тыс. зрителей.

Сложности с заполняемостью стадионов, которые возникали на последнем чемпионате мира в Катаре, вряд ли будут актуальны для соседей по Аравийскому полуострову — уж слишком безумными темпами там развивается футбол уже сейчас, за десять лет до турнира. Но одна общая проблема с катарским чемпионатом у саудовского все же видится: это время проведения турнира — вопрос ключевой для футболистов. Вероятнее всего, из-за климатических особенностей региона его также придется сдвинуть на зиму или позднюю осень, вновь нарушив календарь клубного сезона.

Роман Левищев