Не в «Ле’Муррра» корм

Совладелец ГК «Иванко» (розничные сети «Ле’Муррр» и Cats & Dogs) Алексей Иващенков столкнулся с риском банкротства. С заявлением о несостоятельности бизнесмена и его компании в суд может обратиться Альфа-банк. Финансовая организация присоединится к требованиям других кредиторов, добивающихся сейчас банкротства двух структур предпринимателя. С проблемами ГК «Иванко» столкнулась на фоне кратного снижения импорта кормов и ухода потребителей в онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

АО «Альфа-банк» в конце февраля сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве Алексея Иващенкова и подконтрольного ему ООО «Иванко», которое занимается оптовой торговлей кормами. Сообщения об этом появились на портале «Федресурс». «Иванко» и сам господин Иващенков “Ъ” не ответили. В Альфа-банке пояснили, что «Иванко» систематически нарушает условия кредитного договора, а Алексей Иващенков — участник соглашения.

В Альфа-банке обратили внимание, что в отношении «Иванко» уже инициирована процедура банкротства. С заявлением о несостоятельности в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 февраля обратилось ООО «Альпинтех» (производит лакомства для питомцев под брендом Titbit), следует из картотеки дел. 23 января было зарегистрировано заявление о банкротстве еще одной компании господина Иващенкова — ООО «Капелла». Этот процесс инициирует ООО «Инновационный центр "Омега"» (консультант в области компьютерных технологий). В «Альпинтехе», «Омеге» и «Капелле» не ответили “Ъ”. Весной прошлого года «Альпинтех» взыскал с «Иванко» задолженность в рамках неисполнения обязательств.

Алексей Иващенков — бизнесмен из Санкт-Петербурга. Основанная им ГК «Иванко» работает на рынке зоотоваров с 1996 года. ООО «Капелла» занимается развитием сети «Ле’Муррр», в составе которой 200 магазинов в 43 городах России. Согласно СПАРК, выручка ООО «Капелла» в 2023 году составила 932,7 млн руб., увеличившись год к году на 29,6%. Убыток достиг 79,6 млн руб. «Омега» занималась разработкой и размещением рекламы для «Капеллы», взыскав в прошлом году с компании 3,6 млн руб. по заключенному договору, следует из материалов суда. «Ле’Муррр» не единственная розничная сеть ГК «Иванко», группа ранее также развивала магазины Cats & Dogs.

В ООО «Иванко» Алексей Иващенков владеет 92,8% долей. Компания, согласно СПАРК, зарегистрирована в 2002 году. Ее выручка в 2023 году составила 2,2 млрд руб., сократившись на 18,4% год к году. Чистый убыток достиг 30,9 млн руб. «Иванко» владеет брендом кошачьих наполнителей «Хвостун», кормов Hop Life и косметики для животных Le artis. «Иванко» также занимается поставками зарубежных брендов кормов 1st Choice, Pronature и Pronature Holistic, Schesir, Canagan и Piccolo, Stuzzy.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков замечает, что заявления о банкротстве могут рассматриваться как попытка стимулировать контрагентов погасить задолженности. Но когда в дело вступает банк, ситуация усложняется. Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш называет банки отдельной категорией кредиторов: их требования почти всегда обеспечены залогом, формируют львиную долю совокупного долга и удовлетворяются в первоочередном порядке. Если конфликт не разрешится, процедура банкротства может занять от полугода до двух-пяти лет, говорит партнер юркомпании Novator Legal Group Александр Катков. Старший юрист юркомпании «Бубликов и партнеры» Андрей Ганзеев замечает, что время может понадобиться в том числе на распродажу активов.

Проблемы у ГК «Иванко» могли возникнуть из-за резкого снижения импорта кормов для животных. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев говорит, что с 2022 года его доля сократилась с 15–20% до 2–5%. Это ожидаемо привело к падению числа дистрибуторов, работающих с зарубежными брендами, говорит он. Сокращение поставок, по словам эксперта, даже привело к дефициту отдельных видов кормов. Активный переток покупателей в онлайн-сегмент одновременно привел к сокращению офлайн-точек по продаже зоотоваров в российских городах-миллионниках на 7–12,5% за год (см. “Ъ” от 29 января).

Алина Мигачёва, Ксения Дементьева