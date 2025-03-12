Ушедшая в 2015 году KGM возобновит продажу машин в России

Продажи автомобилей в России от южнокорейского производителя KGM (бывший SsangYong) начнутся сегодня, 12 марта. Об этом сообщил «РИА Новости» официальный российский дистрибутор компании АО «РЭКС Моторс». Это будут первые официальные продажи машин KGM на российском рынке с 2015 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KG Mobility Фото: KG Mobility

Всего представлены четыре модели: Tivoli, Korando и Torres, а также Rexton. Цена самой бюджетной модели, Tivoli, начинается от 3,59 млн руб., самой дорогой, Rexton,— от 6,79 млн руб. Стоимость Korando и Torres составляет 4 млн и 4,8 млн руб. соответственно.

Сейчас дилерская сеть насчитывает 23 посредников в 18 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске.

О том, что KGM намерена вернуться в Россию, стало известно в ноябре. В конце января «Дром» сообщал, что «Рэкс Моторс» ведет переговоры с южнокорейской компанией о начале сборки автомобилей на территории России. По информации портала, стороны могут прийти к соглашению в течение 2025 года.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Выглядит машина скорее по-корейски или даже по-европейски».