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Коммерсантъ FM
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«Выглядит машина скорее по-корейски или даже по-европейски»

Дмитрий Гронский — о кроссовере KGM Tivoli

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о третье модели бренда, которая будет представлена в России.

Фото: KGM

Фото: KGM

Эксклюзивный дистрибутор автомобилей корейского бренда KGM, который когда-то был хорошо нам знаком и назывался SsangYong, анонсировал для российского рынка уже третью модель. Вслед за кроссоверами Korando и Torres у нас должен появиться субкомпактный паркетник KGM Tivoli.

Появление в России автомобильной марки из Южной Кореи было анонсировало еще в ноябре, и до сих пор остается открытым вопрос, каким образом компания будет обходить санкции, которые не дают функционировать у нас Hyundai или Kia. Некоторые эксперты полагают, что хитрость тут в том, что после банкротства SsangYong и возрождения его под маркой KGM все активы компании принадлежат китайским товарищам, а то, что выпускаются машины на корейском заводе, — дело десятое. Это, конечно же, спорная версия. Марки Land Rover и Volvo, например, принадлежат индийцам и китайцам соответственно, что отнюдь не гарантирует официального появления на нашем рынке автомобилей, выпущенных в Великобритании или Швеции. Тем не менее компания KGM уверенно смотрит в будущее и даже обещает на свои машины, проданные в России, пятилетнюю гарантию.

KGM Tivoli при скромных габаритах имеет внушительный дорожный просвет, что гарантирует ему неплохую проходимость по проселочным дорогам, даже несмотря на то, что у модели привод только передний. Кроссовер оснащен полуторалитровым бензиновым двигателем, развивающим 163 л. с. Мотор комплектуется не вариатором или роботом, а шестиступенчатым автоматом от японской фирмы Aisin, что тоже неплохо. У машины есть подогрев сидений и рулевого колеса. И что еще немаловажно, выглядит она не по-китайски, а скорее по-корейски или даже по-европейски: интересный силуэт, нормальные фары, а не щелки. Кстати, Тиволи — это исторические названия парков в некоторых европейских городах, а еще город неподалеку от Рима. В Италии, кстати, этот кроссовер уже продается и стоит в районе €23 тыс., что недорого. Российская цена автомобиля пока не названа.

Дмитрий Гронский

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