Арестован участник смертельной драки на Первомайской

Ярославский суд арестовал участника драки на улице Первомайской, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 10 марта в центре города между двумя людьми возник конфликт «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». В ходе потасовки один из участников инцидента толкнул второго, последний упал и ударился об асфальт. В медучреждении он скончался.

Ярославские следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В областном СУ СК сообщали: «30-летний подозреваемый нанес удар в область головы 38-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался». Доложить о ходе расследования дела поручил глава СКР Александр Бастрыкин. В сообщении «Следкома» отмечалось, что одним из участников конфликта стал мигрант.

Алла Чижова