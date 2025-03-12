Бастрыкин потребовал доклад о смертельной драке в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за драки со смертельным исходом на улице Первомайской в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «Подслушано в Ярославле» Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «Подслушано в Ярославле»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 10 марта между двумя людьми возник конфликт, который привел к драке. В ходе потасовки один из участников ссоры толкнул второго, который упал и ударился об асфальт. После госпитализации он скончался.

Ярославские следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В сообщении «Следкома» отмечается, что одним из участников конфликта стал мигрант.

«По поручению главы ведомства руководителем СУ СК России по Ярославской области Бессмельцевым А.А. будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— сообщили в «Следкоме».

Алла Чижова