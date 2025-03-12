Вынесены приговоры наемникам из Литвы и Грузии, вторгшимся в Курскую область

Суд признал гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса и гражданина Грузии Левана Беруашвили виновными в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и совершении теракта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Шарунасу Ясюкевичюсу заочно назначено 23 года лишения свободы: первые пять он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также суд конфисковал более 2,6 млн руб., полученных им как наемником. Установлено, что Ясюкевичюс вербовал и обучал наемников для участия в конфликте, получая за это вознаграждение. В августе 2024 года он в составе подразделений ВСУ незаконно вторгся на территорию РФ.

Левана Беруашвили заочно приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, остальных — в колонии строгого режима. Как установил суд, он длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте, а также принимал непосредственное участие во вторжении в Курскую область.

Ясюкевичюс и Беруашвили объявлены в международный розыск.

По данным и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой, с начала спецоперации к ВСУ в качестве наемников присоединились 15 тыс. граждан 115 стран. В частности, 22-летний великобританец Джеймс Скотт Рис Андерсон. В начале марта суд приговорил его к 19 годам лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область в качестве наемника.

Подробнее об уголовном деле Джеймса Андерсона — в публикации «Ъ».

Анна Швечикова