Генерала полиции Александра Бережного арестовали до 9 мая

Нижегородский райсуд по ходатайству следователя решил взять под стражу бывшего начальника управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Александра Бережного. Обвиняемый ходатайствовал о домашнем аресте, но его арестовали на два месяца, до 9 мая. Защита намерена обжаловать избранную судом меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-начальник управления на транспорте МВД по ПФО Александр Бережной (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-начальник управления на транспорте МВД по ПФО Александр Бережной (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», генерал-майора МВД подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве по ч.3 ст. 286 и ч.4 ст. 159 УК РФ. Как полагает следствие, Александр Бережной якобы приказал принять работы по ремонту здания полиции, хотя они не были выполнены. Также бывшему руководителю управления инкриминируют незаконную постановку на учет служебного катера «Нептун 550», которым тот пользовался в личных целях.

Иван Сергеев