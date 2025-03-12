Чем известен задержанный экс-глава транспортной полиции по ПФО Александр Бережной

12 марта сотрудники ФСБ в Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майора Александра Бережного. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бережной (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Бережной (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бережной Александр Александрович родился 1 августа 1975 года во Владимире. Окончил Владимирский филиал Рязанской высшей школы МВД России (1995), после чего поступил на службу в ОВД Ленинского района Владимира оперуполномоченным уголовного розыска.

В 1996–2007 годах служил в оперативных подразделениях УВД Владимирской области на различных должностях — от старшего оперуполномоченного до начальника управления.

В 2007 году стал начальником управления по борьбе c организованной преступностью УВД по Ивановской области.

В 2012 году назначен начальником подразделения ГУ МВД России по Нижегородской области. В 2016-м стал замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Нижегородской области. В том же году руководил операцией по освобождению заложников и ликвидации преступника в городе Павлово (Нижегородская область), был ранен.

В 2017 году указами президента награжден орденом Мужества, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отвагу» и назначен начальником Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. Основной задачей на посту называл противодействие экстремистской и террористической деятельности, обеспечение безопасности на объектах транспорта в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В 2018 году указом президента РФ Александру Бережному было присвоено звание генерал-майора полиции. В мае 2024 года ушел в отставку.