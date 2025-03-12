Экс-начальника УТ МВД по ПФО обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий

Бывшего начальника управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Александра Бережного задержали в Москве сотрудники ФСБ. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на свой источник 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник УТ МВД России по ПФО Александр Бережной

Фото: УТ МВД России по ПФО Бывший начальник УТ МВД России по ПФО Александр Бережной

Фото: УТ МВД России по ПФО

По данным источника, в 2023 году начальник якобы приказал принять работы по ремонту здания полиции, хотя они не были выполнены. Также ему инкриминируют незаконную постановку на учет служебного катера «Нептун 550», которым Александр Бережной пользовался в личных целях.

Официально в ФСБ и в следственных органах информацию не комментировали. Полковник полиции в отставке, член Общественного Совета при МВД России Алексей Трифонов в своем Telegram-канале пишет, что Александр Бережного обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве (ч.3 ст. 286 и ч.4 ст. 159 УК РФ).

Александр Бережной возглавил УТ МВД по ПФО в 2017 году и покинул должность в 2024 году. По информации с сайта управления, обязанности начальника исполняет Александр Тышлин, который с октября 2024 года занимает должность заместителя начальника управления — начальника полиции.

В 2016 году Александр Бережной, будучи замначальника нижегородского ГУ МВД, получил ранение и спас заложника при задержании рецидивиста в Павлове. За это в 2017 году был награжден Орденом мужества.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле 2024 года ФСБ также задержала начальника тыла УТ МВД по ПФО по обвинению в превышении полномочий. Ему инкриминировали подписание документов об исполнении госконтрактов по заведомо завышенным ценам.

Галина Шамберина