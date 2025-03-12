Сергей Миронов попросил Генпрокуратуру проверить бойцовские клубы на экстремизм

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов сегодня, 12 марта, предложил генеральному прокурору Игорю Краснову проверить бойцовские клубы ММА. По мнению политика, в этих организациях воспитывают «радикальных исламистов» и это наносит ущерб безопасности страны.

«Бесконтрольное функционирование ММА-клубов угрожает государственной безопасности... Прошу вас организовать проверку аккредитованных ММА-клубов и иных объединений лиц, формирований, не имеющих аккредитации, но занимающихся деятельностью по подготовке бойцов и проведению турниров в сфере смешанных боевых искусств (смешанных единоборств) ММА»,— говорится в обращении господина Миронова к генпрокурору (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Миронов рассказал, что в его родном Санкт-Петербурге полиция 8 февраля обнаружила тайный бойцовский клуб для мигрантов-нелегалов, а в Москве работает около 500 таких «подпольных секций». По данным лидера СРЗП, террористов, ответственных за прошлогодний теракт в «Крокусе», также тренировали в подобном клубе.

При этом угрозу, по убеждению политика, представляют не только подпольные секции, но и аккредитованные клубы, зарегистрированные как общественные объединения и некоммерческие организации. Многие из них созданы по этническому признаку «под конкретные задачи с далеко идущими последствиями», убежден господин Миронов. «Там воспитывают не спортсменов, а радикальных исламистов! Это идет вразрез с интересами России и ее граждан»,— заявил политик

К тому же клубы ММА предназначены, как правило, только для «своих», подчеркивает председатель СРЗП. А это, по его мнению, формирует субкультуру, которая нормализует «демонстративное пренебрежение к русским, к традиционным российским ценностям».

Божена Иванова