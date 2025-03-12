Производителям БАС в России введут нулевую ставку НДС

Российским производителям беспилотных авиасистем (БАС) введут нулевой НДС. Об этом заявила замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс уже разработан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«У нас буквально недавно, в феврале, прорабатывался вопрос внедрения налоговых и иных льгот для производителей беспилотников»,— сообщила на выступлении в Совете федерации госпожа Половченя (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, власти хотят снизить порог налета для компенсации стоимости летного часа небольших беспилотных аппаратов. «В 2024 году эта мера показала невостребованность, и, соответственно, мы поменяли показатель. Данное решение у меня сейчас уходит на внешнее согласование»,— добавила Алла Половченя.

Подробнее о госзаказе на гражданские дроны — в материале «Ъ» «Беспилотники кружат над заказчиками».