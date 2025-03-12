В Петербурге могут запретить продажу энергетиков в школах и фитнес-клубах

Законопроект о запрете продажи энергетиков в образовательных, спортивных, медицинских и культурных учреждениях прошел первое чтение в петербургском ЗакСе. «За» проголосовали 45 депутатов, еще двое воздержались, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Подобный запрет уже действует на федеральном уровне. Кроме того, в прошлом году в России запретили продавать энергетические напитки лицам, не достигшим 18 лет.

Автор законопроекта Всеволод Беликов на заседании заявил, что известен как минимум один случай смерти подростка от передозировки энергетиками. Депутат от фракции КПРФ Алексей Зинчук также отметил, что регулярное употребление этих напитков приводит к развитию сахарного диабета.

«Мы будем разрабатывать проект по полному запрету их продажи»,— сообщил господин Зинчук.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ЗакСе предложили защитить людей старшего поколения от потери ипотечного жилья.

Дарья Астанина