В ЗакСе предложили защитить людей старшего поколения от потери ипотечного жилья

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил защитить людей старшего поколения, имеющих ипотечные кредиты, от потери жилья. О готовящемся предложении парламентарий сообщил 10 марта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Рябоконя, в январе 2025 года в городе на Неве выдали 1,5 тыс. кредитов на сумму 7,2 млрд рублей против 3 тыс. кредитов на сумму 14,5 млрд рублей в январе 2024 года.

Несмотря на то, что ипотеку стали брать меньше, объем просроченной задолженности в Петербурге продолжает расти. Согласно данным ЦБ, в январе этого года сумма выросла сразу на 36% — с 3,4 млрд до 4,7 млрд рублей в сравнении с январем 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что задолженность по зарплате в прошедшем январе снизилась в Петербурге до 2,8 млн рублей, что на 95% меньше показателей декабря 2024 года.

Андрей Маркелов