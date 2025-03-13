Телеком тасует кадры

В России востребованы кабельщики, монтажники и другие технические специалисты телекоммуникационного сектора, отмечают рекрутинговые сервисы. Растет спрос и на мастеров по ремонту оборудования и техники — почти в три раза за год. Операторы связи подтверждают тенденцию, называя дефицит таких специалистов одной из основных проблем отрасли. Эксперты добавляют, что количество вакансий ремонтников растет на фоне вынужденно увеличившегося срока эксплуатации телеком-оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спрос на кадры в сфере телекоммуникаций продолжает расти, рассказали “Ъ” в рекрутинговом сервисе «Авито Работа». Так, за декабрь—февраль 2024–2025 годов относительно прошлой зимы самыми востребованными специалистами стали техники (отвечают за диагностику, настройку и ремонт телеком-оборудования и контроль его работоспособности): число таких вакансий за год выросло в три раза. Также за год на платформе вырос спрос на кабельщиков и монтажников (см. инфографику).

Средние зарплаты специалистов по приведенным направлениям составили 70 тыс., 83 тыс. и 107 тыс. руб. соответственно. Помимо этого, в выборке «Авито Работы» учитывались вакансии электромонтажников, администраторов систем телекоммуникаций, операторов колл-центров и др.

По данным hh.ru, за зимний период 2024–2025 годов общее число вакансий от компаний из телеком-отрасли выросло на 19% по сравнению с зимой прошлого года (с 56,2 тыс. до 66,9 тыс.). Вакансии для мастеров по ремонту оборудования/техники в телекоммуникационных компаниях количественно выросли более чем в 3,5 раза, для монтажников — на 36%, для электромонтажников и инженеров по эксплуатации — на 21%. Также, по данным сервиса, значимый прирост медианы предлагаемых зарплат заметен у электромонтажников (кабельщиков): в среднем по стране им предлагали 62,5 тыс. руб. (+40%). У мастеров по ремонту оборудования прирост зарплаты составил 16%, у монтажников зарплаты выросли на 8%, до 70,5 тыс. руб., «что соответствует динамике предлагаемых зарплат в целом по телеком-отрасли», говорят в hh.ru. В топ-5 наиболее востребованных позиций в сфере телекоммуникаций — монтажники оборудования и электромонтажники, инженеры и операторы техподдержки, проектировщики, подтвердили в SuperJob. Ранее “Ъ” писал, что средние зарплаты телеком-специалистов выросли за год в среднем на 11%, до 87 тыс. руб. Одновременно растет и количество вакансий (см. “Ъ” от 2 декабря).

В пресс-службе Т2 подтверждают, что одной из ключевых проблем отрасли остается дефицит рабочих специалистов — электромонтажников, кабельщиков и наладчиков. Спрос обусловлен проектами импортозамещения, эксплуатацией сетей и активной стройкой, которая сдерживалась в 2022 году из-за ухода западных вендоров.

В МТС на запрос “Ъ” ответили, что спрос на кадры в сфере телекоммуникаций всегда высокий: «В ближайшие годы телеком-компании будут фокусироваться на развитии инфраструктуры и ожидаемом запуске 5G». В «Вымпелкоме» отметили, что в этом году у компании есть спрос на специалистов для стройки сети, и добавили, что не ощущают всплеска спроса на указанные профессии. В «МегаФоне» добавили, что количество открытых вакансий в компании «примерно соответствует показателям прошлого года, наем персонала идет в обычном режиме». Тогда как в пресс-службе «Ростелекома» указывают, что конкуренция на рынке за кандидатов растет, и не только в отрасли IT и телекоммуникаций.

Независимый телеком-аналитик Алексей Бойко считает, что рост спроса на сервисных техников связан с количеством устанавливаемых базовых станций: «Из-за этого вновь увеличивается штат технических отделов операторов». Также на динамику влияют вынужденно увеличившийся срок эксплуатации базовых станций, постепенный переход к мультивендорной модели станций и отработка задач по развертыванию сетей вдоль автодорог и на удаленных территориях, считает эксперт.

Олег Козырицкий