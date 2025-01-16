ИИ восполнил кадровый ресурс

Крупнейшие российские IT- и телекоммуникационные компании, в частности МТС и «Вымпелком», на 15–18% сократили количество размещенных IT-вакансий в 2024 году в сравнении с предыдущим годом. При этом общее количество вакансий на рынке, по данным «Хабр.Карьера», уменьшилось на 5%. Участники рынка связывают это с оптимизацией бизнеса и развитием искусственного интеллекта (ИИ), который частично замещает дефицитных сотрудников. Эксперты утверждают, что и в ближайшие несколько лет этот тренд продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Три крупнейшие российские IT-компании сократили количество IT-вакансий в 2024 году на 15–18%, следует из данных «Хабр.Карьера». Речь идет о группе компаний «Ланит», МТС и «Вымпелкоме» (бренд beeline). Всего, по данным этой площадки, количество IT-вакансий сократилось год к году на 5%, больше всего сокращение коснулось вакансий разработчиков. Самый высокий рост спроса оказался на специалистов по ИИ: количество размещенных вакансий в 2024 году увеличилось на 43% по сравнению с 2023 годом.

Группа компаний «Ланит» возглавляла рейтинг крупнейших российских IT-компаний в 2020 году с выручкой в 184 млрд руб., об этом сообщали «Ведомости». МТС, как сообщал сам оператор, занял второе место в 2023 году в рейтинге крупнейших компаний в области информационных и коммуникационных технологий.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ПАО «Вымпелком» за 2023 год составила 297 млрд руб. с чистой прибылью в 89 млрд руб. ПАО МТС за тот же период достигло выручки в 422 млрд руб. с чистой прибылью 129 млрд руб., а АО «Ланит» — 11,7 млрд выручки и 2,8 млрд чистой прибыли.

При этом, по данным HeadHunter (HH), общее количество IT-вакансий на их площадке выросло в 2024 году на 12%, до 708 тыс. активных объявлений, однако площадка считает IT-вакансии от компаний из всех отраслей, в том числе и не из IT-сферы. В SuperJob приводят аналогичные данные по всем отраслям. Медиана (среднее арифметическое двух центральных значений) предлагаемой зарплаты, по данным HH, в целом по стране увеличилась на 13%, до 87 тыс. руб. Больше всего выросло количество вакансий в государственных организациях, за год показатель увеличился на 45%. Самое сильное сокращение произошло в сфере транспорта и логистики: в 2024 году было опубликовано на 9% меньше IT-вакансий, чем в 2023 году.

В «Вымпелкоме» “Ъ” сообщили, что компания активно развивает направления, связанные с ИИ и автоматизацией, что позволяет оптимизировать работу и повышать эффективность бизнеса. «В связи с этим часть наших сотрудников была переведена на новые проекты, а некоторые позиции стали менее востребованными»,— добавил представитель оператора. Подобным образом «возместить» дефицит кадров с помощью ИИ планировал и «Ростелеком» (см. “Ъ” от 27 сентября 2023 года). Представитель «Вымпелкома» отметил, что сокращение количества вакансий компании не означает уменьшение числа рабочих мест. Сейчас, по его словам, в компании более 26 тыс. сотрудников.

Представитель «Ланита», наоборот, заявляет о том, что компания не сокращала количество вакансий, ссылаясь на смену портала для размещения объявлений. По словам представителя компании, в «Ланите» работает порядка 9–10 тыс. сотрудников.

В МТС подтвердили “Ъ” общее рыночное уменьшение размещенных IT-вакансий. По словам представителя оператора, если ранее количество вакансий было больше, чем резюме, то сейчас рынок стабилизируется и соискателей становится больше. «Что касается МТС, мы проводим сокращение инвестиций и отказываемся от развития неэффективных направлений и продуктов, доходность и потенциал которых не отвечают стратегии группы, например "МТС Авто" и "МТС Умный дом"»,— подчеркнул он, добавляя, что сейчас в МТС работает около 10 тыс. IT-специалистов. После реструктуризации МТС в конце 2024 года компания объявила о сокращении порядка 2% сотрудников (см. “Ъ” от 20 декабря).

При текущей экономической ситуации компании уже не могут позволить свободно инвестировать в новые разработки, модель которых не предполагает скорой окупаемости, говорит независимый телеком-аналитик Алексей Слукин.

«Рост спроса на специалистов в ИИ также обусловлен оптимизацией расходов внутри компаний»,— подчеркивает он, добавляя, что тренд на сокращение IT-персонала продолжится в ближайшие несколько лет.

Тимофей Корнев