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Коммерсантъ FM
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Правительство пересчитало рекорды

В Белом доме подвели итоги законопроектной деятельности за 2024 год

Прошлый год в законопроектной работе правительства стал рекордным по эффективности благодаря цифровизации. К таким выводам пришли в Белом доме, проанализировав итоги 2024 года. Эксперт с этими оценками в целом согласен, хотя напоминает и об отдельных недочетах — например, о задержках в работе с такими важными проектами, как продление программы материнского капитала и приравнивание воюющих в Курской области военнослужащих к участникам СВО.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно данным, с которыми ознакомился “Ъ”, по итогам 2024 года 99% инициированных правительством проектов федеральных законов были подготовлены и внесены в Госдуму в установленный срок (годом ранее вовремя были подготовлены 97%, а внесены — 95%). Как отмечают в аппарате Белого дома, рост качества работы с документами стал возможен благодаря запуску в 2020 году системы мониторинга, которая обеспечила прозрачность и контроль на всех этапах разработки. Система, доступ к которой есть у всех федеральных министерств и ведомств, позволяет отслеживать переносы или нарушения сроков принятия подзаконных актов, представления законопроектов в правительство и их внесения в Думу. Данные обновляются в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на риски неисполнения задач.

Доля законопроектов, возвращенных на доработку в министерства и ведомства, снизилась по сравнению с 2023 годом с 20% до 4% (а по итогам 2022-го таковых было 38%). В срок были приняты 99,8% от всех подзаконных актов — в 2021-м этот показатель составлял всего 53% (см. график). В аппарате правительства связывают эти результаты в том числе с внедрением в 2023 году механизма автосогласования, который в 2024-м стал использоваться и при подготовке отзывов или заключений. По новым правилам, если министерство или ведомство в течение пяти дней не согласовало документ или не представило свои замечания, то проект отзыва или заключения считается согласованным и направляется в правительство (см. “Ъ” от 24 октября 2024 года).

Приоритетом на 2025 год в законопроектной работе правительства станет развитие ГИС «Нормотворчество» — единого электронного рабочего пространства для всех участников процесса разработки правовых актов (см. “Ъ” от 12 сентября 2024 года). Эта система использует отечественное программное обеспечение, адаптированное под законотворческий процесс. В 2024 году ее применяли, в частности, Минэкономики, Минэнерго, Минфин, Минприроды и Минюст, а в 2025-м планируется внедрить «Нормотворчество» во всех министерствах и ведомствах. Как пояснили в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, внедрение системы «существенно сократит фактический срок подготовки проектов федеральных законов, постановлений, распоряжений, приказов и других правовых актов».

Преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук выделяет среди достижений Белого дома сложившуюся в 2024 году традицию внесения законопроектов в Думу уже на следующий день после их утверждения на заседании правительства, а также качественную подготовку бюджета: на внесение в него поправок потребовалось всего 12 дней, что стало самым коротким периодом за долгие годы. С другой стороны, отмечает господин Склянчук, имело место отставание от графика при внесении в Госдуму законопроектов о продлении программы материнского капитала и о приравнивании к участникам СВО военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области.

Кроме того, напоминает Павел Склянчук, с апреля по ноябрь в Думу вносились электронные законопроекты с цифровой подписью Дмитрия Григоренко, но затем вернулись к прежней практике «живой» подписи премьера Михаила Мишустина. Источник в Думе пояснил “Ъ”, что это был «своего рода эксперимент», но по настоянию палаты было решено вернуться к старой практике. При этом в будущем можно будет внести поправки в закон об электронной подписи и снова использовать такой механизм, допускает собеседник “Ъ”.

Ксения Веретенникова

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