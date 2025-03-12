ГК «Титан» планирует запуск завода силикагелей во второй половине 2025 года

ГК «Титан», крупный производитель нефтехимии, планирует запуск завода по производству силикагелей и силиказолей в Дзержинске во второй половине 2025 года. Об этом в интервью «Ъ» рассказал председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Сутягинский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Сутягинский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, на площадке выполняются монтаж оборудования и пусконаладочные работы — готовность превышает 70%. «Работа идет с опережением графика»,— сказал он.

Как рассказал господин Сутягинский, технологии предприятия позволят производить продукт более чем по 30 направлениям: от наполнителей для зубных паст и фармацевтики до нефтедобычи и производства катализаторов. По его словам, в Россию сегодня импортируется более 50 тыс. тонн силикагелей в год, что примерно соответствует емкости внутреннего рынка. Работая на полную мощность, завод группы сможет обеспечить производство 18 тыс. тонн силикагелей в год, говорит Михаил Сутягинский.

Основатель ГК «Титан» Михаил Сутягинский в интервью «Ъ» — о надеждах и сложностях рынка нефтехимии.