Причиной пожара в Кисловодске стала игра 4-летнего мальчика с зажигалкой

Дознаватели МЧС Ставрополья установили причину пожара в одной из квартир: неосторожное обращение с огнем со стороны 4-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

«Ребенок остался без присмотра взрослых на несколько минут и начал играть с зажигалкой. Мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, спала, а бабушка отсутствовала в комнате. Услышав крики внука, пенсионерка попыталась его спасти, а соседи вызвали пожарных»,— сообщили в МЧС.

В результате инцидента пострадали шесть человек, включая двух детей. К сожалению, один человек погиб. Квартира и три балкона нуждаются в восстановлении.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», возникший в многоквартирном доме в Кисловодске пожар охватил 70 кв. м. Огонь распространился до третьего этажа пятиэтажного здания.

Николай Аксенов