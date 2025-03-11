В СК назвали причину пожара, в котором погибла жительница Кисловодска

В Кисловодске следователи начали проверку после гибели местной жительницы во время пожара, сообщили в управлении СК по Ставропольскому краю. Здесь уточнили, что оперативники приступили к работе, как только сотрудники МЧС закончили расчистку завалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

Чрезвычайное происшествие случилось в городе-курорте 11 марта в доме на улице Седлогорской.

«Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны малолетнего ребенка, оставленного без присмотра. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы для дальнейшего расследования»,— сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», возникший в многоквартирном доме в Кисловодске пожар охватил 70 кв. м. Огонь распространился до третьего этажа пятиэтажного здания. 25 человек спасателям удалось эвакуировать. Четверо жителей пострадали.

Николай Аксенов