Число фигурантов уголовного дела о взятках на Балтийском заводе выросло до девяти

В Петербурге задержаны еще четверо фигурантов по делу о взятках на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Работников предприятия подозревают в получении взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как уточнили 12 марта в региональном управлении СК России, таким образом, в настоящий момент фигурантами уголовного дела являются уже девять сотрудников Балтийского завода. Пятерым из них предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Одновременно с этим проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отметили в СК.

«Ъ-СПб» писал, что обыски по делу о взятках на Балтийском заводе прошли во вторник, 11 марта. По версии следствия, фигуранты были участниками преступной схемы, когда от подчиненных сотрудников требовали передавать им в качестве взяток часть полученных премий.

Андрей Цедрик