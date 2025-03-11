В ОСК прокомментировали обыски на Балтийском заводе

Сегодня, 11 марта, сотрудники ФСБ, СКР и МВД провели обыски на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В пресс-службе ОСК пояснили «Ъ-СПб», что силовики во взаимодействии с Департаментом безопасности госкорпорации проводили плановую работу по пресечению противоправной деятельности на предприятиях ОСК, а мероприятия на Балтийском заводе является частью этой работы.

Согласно данным, которые приводит «Фонтанка», обыски на заводе проходили в рамках уголовного дела о получении взяток. Так, с 2020 года по настоящее время в цехе № 13 семь человек, включая начальника и старшего мастера, брали с подчиненных деньги за выплату повышенной зарплаты, которая включала в себя надбавки, премии, сверхурочные.

Обыски также прошли по месту жительства фигурантов дела и тех, кто приносил деньги. Подозреваемых доставили в городское управление СК России, задержанные уже дают показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Владимир Колодчук