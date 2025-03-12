Попавшего на снегоходе под поезд подростка выписали из больницы в Ижевске

Врачи вылечили подростка, попавшего в тяжелом состоянии в больницу после столкновения на снегоходе с пригородным поездом, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. Подростка выписали из больницы, сейчас он продолжает реабилитацию амбулаторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«Один из мальчиков получил серьезную черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии был доставлен к нам в РКБ №1. Ему сразу же было проведено полное обследование и назначена специальная терапия, в том числе медикаментозная»,— сказал врач-нейрохирург Муродбек Саидхонов. Он добавил, что минимизировать последствия повреждений удалось благодаря вовремя оказанной медпомощи.

Напомним, 25 февраля в Ижевске трое 16-летних подростков катались на снегоходе и выехали на жд-пути, где столкнулись с пригородным поездом Ижевск—Воткинск. В результате ДТП один подросток погиб, второй получил тяжелые травмы и доставлен в больницу, а третий получил травмы средней степени тяжести.