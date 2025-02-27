В Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели подростка на железной дороге

В Ижевске возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в результате столкновения снегохода и поезда. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 25 февраля 2025 года на перегоне Позимь–Вожой снегоход, на котором катались трое 16-летних подростков, столкнулся с пригородным поездом Ижевск—Воткинск. Молодые люди переезжали пути в запрещенном месте и не заметили приближающийся состав. В результате происшествия один из подростков скончался, остальные получили травмы.