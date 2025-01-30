Петербургский суд признал жителя Харькова виновным в шпионаже и дал 11 лет в ИК
Санкт-Петербургский городской суд признал 29-летнего жителя Харькова Ивана Забавского виновным в шпионаже. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Обвиняемый в шпионаже (ст. 276 УК РФ) Иван Забавский (слева) после оглашения приговора в Городском суде Санкт-Петербурга.
Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ
Забавский признан виновным в совершении преступления по ст. 276 УК РФ. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия грифа «Совершенно секретно».
Установлено, что подсудимый собирал и передавал по заданию СБУ иные сведения для использования их против безопасности России. Забавский проведет 11 лет в исправительной колонии строгого режима.
Адвокаты Вячеслав Червяков и Андрей Чертков намерены обжаловать приговор, передает «Ъ-СПб». Господин Чертков отметил, что сторона защиты будет надеяться на продолжение правовых и дипломатических процедур в отношении Забавского.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд отправил в СИЗО подозреваемого в призывах к терактам.