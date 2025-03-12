В Татарстане матери погибшего бойца СВО помогли подтвердить родство для получения выплат
Госюрбюро Татарстана помогло матери погибшего участника специальной военной операции подтвердить их родство, чтобы получить положенные ей выплаты. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Минюста Татарстана.
В Татарстане матери погибшего бойца СВО помогли подтвердить родство для получения выплат
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Жительница Казани не могла доказать свое родство с участником СВО из-за технической ошибки: в свидетельстве о смерти отца бойца было неверно указано отчество. Сотрудники Госюрбюро вместе с женщиной обратились в суд.
«Теперь мы продолжаем работу по получению положенных выплат, которые также полагаются родственникам участника СВО», — рассказала главный специалист ведомства Екатерина Рыжова.
В 2023 году Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил пакет предложений в адрес правительства РФ для решения проблем военнослужащих в зоне СВО и их семей. Ключевым пунктом был вопрос о выплатах семьям пропавших без вести. Базовые выплаты в размере 195 тыс. руб. прекращаются с момента установления факта пропажи участника СВО без вести.
Кроме того, после признания бойца СВО погибшим для получения выплат их близкие должны предоставить заявление с документами, подтверждающими их родство с участником спецоперации, отметил в беседе с «Ъ Волга-Урал» специалист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов.