Госюрбюро Татарстана помогло матери погибшего участника специальной военной операции подтвердить их родство, чтобы получить положенные ей выплаты. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Минюста Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане матери погибшего бойца СВО помогли подтвердить родство для получения выплат

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане матери погибшего бойца СВО помогли подтвердить родство для получения выплат

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Жительница Казани не могла доказать свое родство с участником СВО из-за технической ошибки: в свидетельстве о смерти отца бойца было неверно указано отчество. Сотрудники Госюрбюро вместе с женщиной обратились в суд.

«Теперь мы продолжаем работу по получению положенных выплат, которые также полагаются родственникам участника СВО», — рассказала главный специалист ведомства Екатерина Рыжова.

В 2023 году Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил пакет предложений в адрес правительства РФ для решения проблем военнослужащих в зоне СВО и их семей. Ключевым пунктом был вопрос о выплатах семьям пропавших без вести. Базовые выплаты в размере 195 тыс. руб. прекращаются с момента установления факта пропажи участника СВО без вести.

Кроме того, после признания бойца СВО погибшим для получения выплат их близкие должны предоставить заявление с документами, подтверждающими их родство с участником спецоперации, отметил в беседе с «Ъ Волга-Урал» специалист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов.

Дарья Сайфиева