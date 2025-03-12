Минлесхоз Татарстана подписал госконтракт на выполнение авиапатрулирования лесных территорий в 2025 году. Для предотвращения лесных пожаров в этом году запланировано 265 летных часов. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минлесхоз РТ выделил 265 часов полетов для борьбы с лесными пожарами в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Минлесхоз РТ выделил 265 часов полетов для борьбы с лесными пожарами в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Патрулирование охватит четыре маршрута общей протяженностью 2,1 тыс. км. Продолжительность самого дальнего маршрута составит пять часов. Для выполнения задачи будет задействован самолет Cessna 172.

Авиационный мониторинг будет проводиться на площади более 1,2 млн га и охватит весь лесной фонд республики.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Татарстане планируют ввести с 15 апреля. В список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров, вошли 120 поселков и деревень, а также 75 садовых товариществ.

Артём Дергунов