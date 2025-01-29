В Татарстане планируют ввести начало пожароопасного сезона с 15 апреля. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров республики, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане пожароопасный сезон планируют ввести с 15 апреля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане пожароопасный сезон планируют ввести с 15 апреля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров, вошли 120 поселков и деревень, а также 75 садовых товариществ. Кроме того, в списке указаны такие города, как Казань, Болгар, Зеленодольск и Елабуга.

Документ предусматривает создание минерализованных защитных полос шириной не менее 10 метров вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров.

На прилегающих к лесам территориях должна быть проведена очистка от сухой травы, валежника и других горючих материалов на расстоянии не менее 10 метров от леса. Альтернативой может стать противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра.

В населенных пунктах будут определены и оборудованы места для сжигания мусора и растительных отходов. Также предусмотрено обеспечение телефонной связью, средствами звукового оповещения о пожаре, а также оборудование водоисточников для пожаротушения.

В садоводческих товариществах и детских оздоровительных лагерях, расположенных вблизи лесов, введут дополнительные меры противопожарной безопасности. Для контроля ситуации в муниципальных районах создадут профилактические группы, которые будут патрулировать территории.

В прошлом году пожароопасный сезон в Татарстане стартовал 22 апреля.

Анар Зейналов