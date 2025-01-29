В Татарстане пожароопасный сезон планируют ввести с 15 апреля
В Татарстане планируют ввести начало пожароопасного сезона с 15 апреля. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров республики, который проходит антикоррупционную экспертизу.
В Татарстане пожароопасный сезон планируют ввести с 15 апреля
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров, вошли 120 поселков и деревень, а также 75 садовых товариществ. Кроме того, в списке указаны такие города, как Казань, Болгар, Зеленодольск и Елабуга.
Документ предусматривает создание минерализованных защитных полос шириной не менее 10 метров вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров.
На прилегающих к лесам территориях должна быть проведена очистка от сухой травы, валежника и других горючих материалов на расстоянии не менее 10 метров от леса. Альтернативой может стать противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра.
В населенных пунктах будут определены и оборудованы места для сжигания мусора и растительных отходов. Также предусмотрено обеспечение телефонной связью, средствами звукового оповещения о пожаре, а также оборудование водоисточников для пожаротушения.
В садоводческих товариществах и детских оздоровительных лагерях, расположенных вблизи лесов, введут дополнительные меры противопожарной безопасности. Для контроля ситуации в муниципальных районах создадут профилактические группы, которые будут патрулировать территории.
В прошлом году пожароопасный сезон в Татарстане стартовал 22 апреля.