В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего от упавшей трубы

После того как рабочего на нефтяной скважине у села Кульшарипово в Альметьевском районе насмерть придавило упавшей трубой, в Татарстане возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

По версии следствия, во время разгрузки бурильного оборудования при помощи автокрана одна из металлических труб упала на рабочего. От полученных травм он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. В рамках расследования будет проведена проверка.

Дарья Сайфиева