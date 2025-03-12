В Татарстане рабочий погиб после падения на него трубы

Рабочий в Альметьевском районе Татарстана скончался после того, как на него упала металлическая труба. Об этом сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, во время выгрузки автокраном металлических труб возле села Кульшарипово Альметьевского района на мужчину упала одна из труб. От полученных травм он скончался.

На место выехал городской прокурор Ильдар Исмагилов. Прокуратура Татарстана проводит проверку соблюдения требований закона об охране труда.

Дарья Сайфиева