Дело Марадоны живет

В Буэнос-Айресе стартовал готовившийся почти пять лет процесс в отношении группы медицинских работников, виновных, по версии аргентинских властей, в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Он скончался в ноябре 2020 года от сердечного приступа. Однако прокуратура полагает, что этого можно было избежать, если бы медицинский персонал не проявил халатность. Семерым фигурантам дела, главным из которых является нейрохирург Леопольдо Луке, предъявлено обвинение по статье «убийство с предполагаемым намерением». В случае признания виновными им грозит от восьми до 25 лет лишения свободы. Процесс обещает быть затяжным, поскольку стороны вызвали в суд более сотни свидетелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нейрохирург Леопольдо Луке, обвиняемый в «убийстве с предполагаемым намерением»

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Нейрохирург Леопольдо Луке, обвиняемый в «убийстве с предполагаемым намерением»

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Аргентине во вторник начался судебный процесс в отношении семерых медицинских работников, причастных, как считает прокуратура Буэнос-Айреса, к смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны. Один из лучших игроков в истории скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от проблем с сердцем. Незадолго до смерти Марадона перенес операцию по удалению субдуральной гематомы головного мозга (объемное скопление крови в черепе, вызывающее сдавливание головного мозга). Провел ее нейрохирург Леопольдо Луке, лечащий врач футболиста.

Другое дело, что господин Луке уже много лет не проводил операции — с 2016 года его основной работой был медицинский присмотр за Марадоной.

Операция, как сообщалось, прошла успешно, Диего Марадона через несколько дней был выписан и перевезен в арендованный его родней дом в пригороде Буэнос-Айреса, расположенный неподалеку от места проживания двух его старших дочерей. Там он 25 ноября 2020 года и скончался.

Стоит отметить, что Диего Марадона на протяжении большей части своей жизни боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. Господин Луке в 2020 году уверял, что с пристрастием к кокаину Марадона разобрался, но не отрицал, что пить он меньше не стал, что, конечно, не могло не оказать пагубного воздействия на его здоровье.

Однако аргентинские власти по итогам проведенного расследования пришли к выводу, что смерти легенды можно было избежать. В своем вступительном слове ведущий дело прокурор Патрисио Феррари заявил, что обвинение предоставит убедительные доказательства того, что ни один из членов медицинской команды, ответственной за лечение Марадоны (помимо доктора Луке, обвиняемыми являются психиатр, психолог, дежурный врач, ночная медсестра, а также два координатора, обеспечивавших работу врачей и медсестер), не сделал то, что было нужно в «театре ужаса, сценой которого стало смертное ложе Марадоны».

По версии прокурора Феррари, обвиняемые проявили халатность, выписав футболиста из госпиталя, а затем «проявили жестокость, решив, что он должен умереть».

При этом обвинение настаивает на том, что Марадона в силу состояния здоровья после перенесенной операции просто не мог отдавать себе отчет в своих действиях и заявлениях. Чтобы закрепить эффект от вступительной речи, прокурор Феррари показал суду фотографию Марадоны на смертном одре. На ней у футболиста сильно раздута брюшная область. Намек был на то, что медицинский персонал видел и понимал, что человек умирает, но ничего не сделал для его спасения.

Сторона защиты, разумеется, придерживается совершенно иной версии случившегося. Все обвиняемые настаивают на том, что Марадона был крайне сложным пациентом, изо всех сил противившимся действиям врачей и не следовавшим рекомендациям. С последним спорить трудно, учитывая бэкграунд футболиста. Марадона не раз оказывался на грани смерти как раз из-за неспособности отказаться от вредных привычек. «Смерть случилась неожиданно, внезапно, ночью, когда он спал. У нас просто не было времени реагировать»,— пояснил доктор Луке.

Защита также настаивает на том, что Марадона, во-первых, сам настоял на переводе на домашнее лечение, во-вторых, отлично понимал, что делает.

Кроме того, адвокаты, основываясь на выводах проведенной по их заказу экспертизы, намерены доказать, что Марадона действительно скончался внезапно и без агонии.

Как бы то ни было, процесс будет долгим, ведь стороны вызвали в суд более сотни свидетелей и экспертов. В случае признания виновными фигурантам дела грозят суровые приговоры — от восьми до 25 лет лишения свободы.

Александр Петров