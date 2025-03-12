Дело о халатности возбудили после поножовщины в нижегородской школе

Уголовное дело о халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ возбудили в Нижнем Новгороде после того, как ученик восьмого класса школы №117 Сормовского района ранил ножом двух одноклассников. Об этом сообщили в региональном СУ СКР

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, ученик принес в школу нож и ранил сверстников в связи с личной неприязнью. Потерпевшим оказали медпомощь, угрозы их жизни нет. Как писал «Ъ-Приволжье», на школьника завели дело о покушении на убийство по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Меру пресечения ему изберут 12 марта.

Как считают следователи, происшествие стало возможным из-за небрежного отношения работников школы к своим должностным обязанностям по обеспечению безопасности учащихся. О конкретных подозреваемых по данному делу пока не сообщают.

Ранее мэр Юрий Шалабаев рассказал, что комиссия департамента образования должна выяснить, почему в школе не функционировала полностью рабочая рамка металлодетектора, из-за чего школьник смог пронести в школу нож. На время работы комиссии директора школы Татьяну Феоктистову отстранили от исполнения обязанностей.

Галина Шамберина