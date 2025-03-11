В Ярославле возбудили дело из-за драки на Первомайской с летальным исходом

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело из-за гибели человека в результате драки на улице Первомайской. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «Подслушано в Ярославле» Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «Подслушано в Ярославле»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 10 марта в ходе драки человек упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшего госпитализировали, позже он скончался в больнице им. Соловьева.

«Между двумя мужчинами возникла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе которой 30-летний подозреваемый нанес удар в область головы 38-летнему мужчине»,— сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Вскоре задержанному подозреваемому предъявят обвинение, следствие настаивает на аресте.

Алла Чижова