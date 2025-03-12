Лавров: интересы России и США не смогут совпасть даже на 50%

Интересы России и США никогда не будут идентичными. Они не смогут совпадать даже на 50%, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Но, когда они все же совпадают, в таких ситуациях мы, будучи ответственными политиками, должны делать все, чтобы эти схожести развивать, воплощая их на практике, чтобы они развивались на благо сторон, будь то экономические или инфраструктурные проекты или что-либо еще»,— приводит пресс-служба МИДа слова господина Лаврова.

Министр иностранных дел добавил, что США понимают, что у других стран есть свои национальные интересы.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США только начинают восстановление двусторонних отношений, путь будет долгим. 9 марта президент США Дональд Трамп сказал, что его администрация не изменит подхода к России и продолжит придерживаться «жесткой» линии в двусторонних отношениях.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая с февраля 2022 года встреча делегаций США и России, на которой обсуждались перспективы налаживания отношений между странами и урегулирования российско-украинского конфликта. Президент России Владимир Путин говорил, что первые контакты представителей России с новой администрацией США вселяют надежды, есть встречное желание решать проблемы.

Подробнее о взаимоотношениях двух стран — в материале «Ъ» «Между нами тает лед».