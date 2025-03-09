Трамп: у меня хорошие отношения с Путиным, но США держат «жесткую линию» по РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не изменит подхода к России и продолжит придерживаться «жесткой» линии в двусторонних отношениях. Он при этом добавил, что имеет хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Illustration / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Illustration / File Photo / File Photo / Reuters

«Я был очень жестким в отношении России, жестче, чем кто-либо... Я был очень жесток, но я хорошо ладил с Путиным»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

По его словам, именно он начал санкционную политику против России и инициировал передачу Украине ракетных комплексов Javelin. Господин Трамп также отверг заявления о том, что он действует «мягко» в отношении российской стороны.

В ходе пресс-конференции в Белом доме 7 марта президент США заявил, что верит Владимиру Путину, и добавил, что его администрация очень хорошо «ладит с Россией». В январе, после инаугурации, господин Трамп охарактеризовал Владимира Путина как «умного человека».