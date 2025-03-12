На ремонт дорог к садоводствам в Петербурге и Ленобласти потратят 1,2 млрд рублей

Власти Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургом в ближайшие два года планируют обновить дороги к 96 садоводствам. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ремонтные работы затронут более половины районов Ленобласти: Выборгский, Тосненский, Кингисеппский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Киришский, Лужский, Волховский и Приозерский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

По словам зампреда правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина, весной и летом дороги к садоводствам становятся особенно востребованными — дачники, туристы и местные жители активно используют их, чтобы доехать до своих участков или выбраться на природу.

«Работы идут в рамках соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, цель которого — улучшить дорожную инфраструктуру и повысить качество жизни»,— отметил господин Харлашкин.

В областном правительстве также уточнили, что финансирование из бюджетов двух регионов на ремонт дорог к садоводствам превысит 1,2 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал о планах Петербурга и Ленобласти расширить программу ремонта дорог к садоводствам.

Андрей Цедрик