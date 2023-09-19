Петербург и Ленобласть расширят программу ремонта дорог к садоводствам

Правительство Ленинградской области планирует расширить перечень подъездных дорог к садоводствам на городской территории и в области, которые включат в программу ремонта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

О решении сообщил зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский в ходе встречи с вице-губернатором Петербурга Станиславом Казариным. Он отметил, что пилотный проект по обновлению дорог, реализованный в 2023 году, получил положительный отклик от жителей садоводств.

«Сегодня к нам поступает все больше заявок на обновление подъездов к СНТ. Поэтому готовимся выйти с инициативой по расширению перечня дорог, подлежащих ремонту. Впереди предстоит значительная работа по оценке ситуации и, конечно, по согласованию нового перечня»,— рассказал господин Барановский.

Сейчас по соглашению между Ленинградской областью и Петербургом выполняется ремонт дорог, ведущих к шести садоводствам. Основная часть работ уже выполнена. В их числе дороги: въезд в садоводческий массив Красницы (4,28 км), Чаща-Кремено (6,2 км), Выборгское шоссе — оз. Пасторское (3,59 км), отрезок трассы Ящера — Дивенская — Кузнецово (5,41 км) и подъезд к деревне Захожье (4,76 км).

Соглашение между Петербургом и Ленобластью о ремонте дорог, ведущих к садоводствам, в конце 2022 года подписали губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко. Текст документа подготовили совместно областной комитет по дорожному хозяйству Ленобласти и петербургское управление по развитию садоводства и огородничества. В перечень дорог, подлежащих ремонту в ближайшие три года, вошли 21 региональная дорога области и 64 муниципальных. Объем финансирования составил 1,3 млрд руб., из них 1 млрд будет выделен из городского бюджета.

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