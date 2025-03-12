В России растут продажи контрафактных наушников мировых брендов

Как выяснил «Ъ», около 10% мировых продаж колонок и наушников компании Marshall пришлись на Россию, однако более половины из них оказались подделками. До ухода Marshall из страны в 2022 году на российский рынок приходилось лишь около 2% продаж. Оригинальную продукцию можно приобрести только в узкоспециализированной рознице или у крупных ритейлеров, а средняя цена составляет 21 тыс. руб.

Сейчас значительная часть продаж происходит через маркетплейсы, где высок риск контрафакта из-за ослабления контроля. По итогам 2024 года в России было продано наушников на 73 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2023-м. Доля JBL составляет 7% в штуках и 10% в деньгах, а Marshall — 1% и 4% соответственно.

Эксперты отмечают, что многие реплики сложно отличить от оригиналов и проверить их можно только технической экспертизой. Продавцы подделок часто закрывают свои аккаунты, не неся ответственности перед покупателями. В последние год-полтора года рост доли подделок замедлился, но риск покупки контрафакта остается высоким, особенно в верхнем ценовом сегменте.

Подробнее читайте в материале «Вас не слышно».