Вас не слышно

Одна десятая мировых продаж колонок и наушников британской Marshall приходится на российский рынок, однако большая ее часть на деле оказывается подделкой. Дистрибуторы отмечают, что схожая ситуация наблюдается у брендов Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL, Apple и др., а основная масса контрафакта продается на маркетплейсах. Эксперты отмечают, что в данный момент бороться с подделками и некачественной продукцией может только сам правообладатель, в России больше не присутствующий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charley Gallay / Getty Images for Bollare Фото: Charley Gallay / Getty Images for Bollare

Около 10% мировых продаж колонок и наушников британской компании Marshall за прошлый год пришлось на российский рынок, рассказали “Ъ” в «Марвел-Дистрибуции». Всего, по данным дистрибутора, за 2024 год было продано около 320 тыс. колонок и наушников бренда. Однако, говорят в компании, более половины из них — подделки. «До ухода вендора из страны на российский рынок приходилось всего около 2% всех продаж Marshall»,— напоминают в «Марвел-Дистрибуции». Marshall перестала отгружать продукцию в РФ летом 2022 года.

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Оригинальную продукцию, подорожавшую с учетом накладных расходов, можно купить в узкоспециализированной рознице или у крупных ритейлеров, предлагающих премиум-сегмент электроники, подчеркивают в «Марвел-Дистрибуции». Собеседник “Ъ” на рынке электроники поделился, что средняя цена оригинального товара Marshall в РФ — 21 тыс. руб.

В «Марвел-Дистрибуции» отметили, что сейчас значительная часть продаж приходится на маркетплейсы, где высока вероятность контрафакта. Причиной ввоза неоригинальной продукции послужило ослабление контроля за товаром ушедших брендов. Подобная статистика наблюдается и у других популярных брендов — например, JBL.

Как писал “Ъ”, по итогам 2023 года самыми продаваемыми наушниками с отрывом от второго места в РФ стала реплика гарнитуры Apple (AirPods): с января 2023 года по январь 2024-го было продано 157 тыс. таких устройств (см. “Ъ” от 22 февраля 2024 года). Всего по итогам 2024 года в РФ было продано наушников на 73 млрд руб., что больше 2023 года на 17%, сообщили в «М.Видео-Эльдорадо». Доля JBL составляет 7% в штуках и 10% в деньгах, Marshall — 1% в количестве и 4% в деньгах.

Продажи товаров под брендом JBL в 2024 году выросли за год на 11% по общей сумме продаж, товаров Marshall — на 115%, сообщили “Ъ” в Wildberries.

«Рост продаж товаров под маркой Marshall объясняется в том числе и значительным увеличением числа продавцов»,— говорят в Wildberries, добавляя, что маркетплейс использует верификацию Росаккредитации и добавляет маркер «оригинал» на товар. «Нельзя отрицать, что некачественная продукция попадает на российский рынок, поэтому мы постоянно развиваем меры по защите покупателей от подделок»,— говорит представитель Ozon. По его словам, еще в 2023 году маркетплейсы и крупнейшие правообладатели разработали и приняли на базе ФАС и ОКЮР добросовестные практики борьбы с контрафактом.

Сейчас в правительстве обсуждается законопроект о «платформенной экономике», автором которого выступило Минэкономразвития. Проект должен, помимо прочего, ужесточить оборот контрафакта на площадках (см. “Ъ” от 26 февраля).

По словам старшего продакт-менеджера diHouse Антона Селезнева, многие реплики сложно отличить от оригинала, проверить их можно только с помощью технической экспертизы либо по серийному номеру устройства.

«В связи с недостаточным законодательным регулированием некоторые продавцы маркетплейсов иногда не только выставляют на витрину площадок товар сомнительного качества, но и не соблюдают требования о защите исключительной собственности на товарные знаки, продавая подделки под видом известных брендов по сниженным ценам»,— говорит собеседник “Ъ” на рынке электроники. По его словам, такие продавцы через несколько недель или месяцев после создания аккаунта закрывают свой бизнес и не несут перед покупателями никакой ответственности.

Господин Селезнев отмечает всплеск поставок подделок на российский рынок, связанный с действующим параллельным импортом. По его словам, бороться с контрафактной продукцией может только сам правообладатель, который ушел из РФ. При этом, как отмечает гендиректор интернет-магазина Getsy Андрей Бициоха, в последние 1–1,5 года рост доли поддельных товаров на российском рынке замедлился. Риск купить подделку в РФ до сих пор высок, но это касается верхнего ценового сегмента: Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL, Marshall и др.

Тимофей Корнев